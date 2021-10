Tout comme le 2 octobre dernier, le centre commercial Ville 2 organise à nouveau ces 9 et 16 octobre prochains, une grande opération de vide-dressing. Durant les 3 premiers samedis d’octobre de 10h à 18h (samedi 2, samedi 9 et samedi 16), les personnes qui le souhaitent sont invitées à venir vendre leurs anciens vêtements et textiles de maison, en bon état à l’espace prévu à cet effet (Face au Carrefour Market).

Toutes les marques sont acceptées mais l’organisation favorisera les articles mode et tendances provenant de marques milieu et haut de gamme.

Vêtements, sacs à main, accessoires, chaussures, pour femme, enfant ou homme… Peu importe l’article à vendre du moment qu’il est en excellent état, sans tache, trou ou toute autre dégradation. Ville2 souhaite en effet que seuls "des vêtements et accessoires de seconde main de premier choix" soient proposés lors de ce vide-dressing.

Côté tarif, tous les articles seront vendus à des prix ronds (5€, 10€, 15€, etc.) préalablement fixés par l’organisation et le vendeur en fonction de la rareté des articles, des tendances, des matières.

A la fin de l’événement, les vêtements invendus leurs seront restitués, mais il sera possible d’en faire don aux Petits Riens grâce à des box prévues à cet effet.

Tout comme au long de l'année, le stationnement est entièrement gratuit.