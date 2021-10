Ce lundi, la police a mené une opération de plus dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants : 20 policiers du Peloton Sécurisation et Ordre public (PSO), 4 maîtres-chiens dont deux de la police fédérale, un fourgon cellulaire fédéral et un directeur des opérations de la police locale de Charleroi ont patrouillé l'intra-ring de 13 à 21 heures.

Sur base de doléance des riverains de la ville haute et d'observations, l'action "anti-deal de rue" a mené à l'arrestation de 19 personnes.

28 personnes ont été contrôlées: neuf étaient en séjour illégal sur le territoire - c'est-à-dire sans papiers officiels ni permis de séjour. Six "rabatteurs", qui préviennent les dealers de l'arrivée de la police, ont refusé de quitter les lieux sur l'injonction policière et ont été arrêtés administrativement. Deux personnes ont également été arrêtées pour trouble à l'ordre public, et enfin deux autres pour mendicité irrégulière (en récidive).

De la cocaïne a été saisie, et 14 P-V judiciaires ont été rédigés.

Les opérations de ce type continueront à s'enchaîner de façon régulière, prévoit la police. Ce lundi, c'était la seizième depuis le début de l'année.