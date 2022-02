Prévue pour accueillir jusqu'à 250 convives, la taverne offre une large carte : "En plus des bières brassées sur place et directement débitées à partir de deux duo-tanks situés au-dessus du bar, il y sera également possible d’y découvrir l’ensemble de la gamme de la Brasserie Dubuisson. Une palette variée constituée de bières emblématiques (Bush Caractères et Bush Triple), d’une bière de dégustation moderne (la Surfine), de bières mûries en tonneaux de chêne neuf ou ayant contenu du vin de Bourgogne (Bush Prestige, Bush de Nuits, Bush de Charmes), et enfin de bières plus festives (Pêche Mel Bush et Rasta Trolls). D’autres bières produites par la brasserie et destinées principalement à ses établissements seront proposées. Ce sera par exemple le cas de la Blanche Dubuisson, la Temps des Cerises ou encore la Brasse-Temps Citron."

© Dubuisson

Une bière spécifique à Charleroi, un stout "Temps des brunes" dont la production a été anticipée, est aussi de la partie. A noter: la Cuvée des Trolls sera, dans quelques semaines, brassée sur place.

La carte est complétée par des plats "généreux et abordables" promet l'enseigne, avec notamment des grands classiques de la gastronomie belge tels que les "faluchards", avec des suggestions en beerpairing (accompagner tel plat de telle bière).

Une boutique, accolée au Brasse-Temps, propose d'emporter la quasi-totalité des bières vendues sur place.

Horaires: du lundi au jeudi, et le dimanche, de 10 à 23h. L'heure de fermeture est repoussée à minuit les vendredis, samedis et les veilles des jours fériés.