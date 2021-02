C’est en 2001 qu’est né en Wallonie le projet des relais sociaux. L’expérience démarre à Charleroi à l’initiative du ministre régional compétent Thierry Detienne (Ecolo) avant d’être transférée à Liège puis à cinq autres villes du sud du pays (Namur, Mons, La Louvière, Tournai et Verviers) et dans un futur proche à deux bassins de vie en Brabant wallon et en province de Luxembourg. Objectif : mobiliser les opérateurs publics et associatifs dans l’accueil et l’accompagnement des personnes en grande précarité.

À Charleroi, le dispositif regroupe une quinzaine de partenaires de première ligne et les 35 signataires de la charte.