Petit retour en arrière. Nous sommes la nuit du 8 au 9 décembre dernier quand le trio s’introduit dans la casse de Marcel en forçant la porte d’entrée. Le propriétaire y stocke des batteries de camions et de voitures. Marin-Alin, Ionel et Gabi dérobent deux voitures qu’ils chargent de 20 catalyseurs et de 3 tonnes de batteries !

Quand Marcel arrive sur place, le lendemain à 10h, il découvre l’important vol de sa marchandise. Ni une, ni deux, il mène son enquête et démarche ses collègues de la région pour retrouver sa marchandise volée. À Obourg, Marcel parvient à mettre la main sur le butin volé. Les prévenus sont identifiés avant d’être interpellés.

Gabi est également poursuivi, notamment pour ne pas avoir d’autorisation pour collecter et transporter les déchets dangereux et pour avoir exercé une activité de ferrailleur en black, sans être inscrit à la BCE (banque carrefour des entreprises). Une peine de deux ans de prison avec sursis a été requise contre Marin-Alin. Pour Ionel, jugé par défaut, c’est une peine de prison qui est sollicitée. Dix-huit mois de prison sont requis pour Gabi, avec un sursis.

Jugement ce vendredi.