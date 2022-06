Viol, coups et blessures, voyeurisme par enregistrement, diffusion de l'enregistrement et harcèlement. Julien n'a visiblement pas digéré la séparation avec sa compagne et s'est vengé, avec sa nouvelle compagne.

Ce sont deux couples qui se sont retrouvés face à face ce mercredi matin devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. D'un côté, sur le banc des parties civiles : Emilie et Aurélien. Face à eux, on retrouve Julien et Aurélie. Pour bien comprendre le dossier, un petit point sur la situation sentimentale des uns et des autres est nécessaire. Fin décembre 2018, le couple formé par Emilie et Aurélien prend fin. Le 29 décembre, soit quelques jours après la séparation du couple, l'ex-compagne va porter plainte à la police contre son ancien homme pour viol et voyeurisme par enregistrement.

Selon la victime, Julien l'aurait violé et filmé les faits à son insu avant de balancer la fameuse vidéo à Aurélien, l'amant d'Emilie et compagnon d'Aurélie à l'époque des faits. « Il a envoyé la vidéo pour montrer les agissements de sa maîtresse », précise Me Donatangelo, partie civile. Selon le pénaliste carolo, sa cliente a été violée et l'enregistrement vidéo confirme l'absence de consentement. « On entend ma cliente dire « je ne veux pas », ou encore dire plusieurs fois « non ». C'est un acte sexuel imposé par son ex-compagnon. »



Une photo dénudée et un harcèlement

Une séparation difficilement acceptée

Le calvaire d'Emilie a malheureusement continué plusieurs mois après cet acte odieux. En juin 2019, Aurélie a envoyé une photo dénudée d'Emilie à Aurélien, son ancien compagnon. Considérée comme co-auteure de l'infraction, Aurélie confirme bien avoir pris une photo du GSM de Julien qui affichait une photo dénudée pour l'envoyer à Aurélien. Comme pour l'envoi de la vidéo enregistrée à l'insu de la victime, le parquet estime que Julien et Aurélie ont commis un harcèlement téléphonique en importunant le camp adverse dans un contexte pour le moins particulier.Deux scènes de coups et blessures envers Emilie sont également reprochées à Julien. Compte tenu du contexte particulier derrière ce dossier, le parquet ne s'oppose pas à octroyer une mesure de faveur à Julien et Aurélie. Une peine de 3 ans de prison est toutefois requise contre le compagnon d'Aurélie.Me Cloet, à la défense d'Aurélie, a longtemps insisté sur « la claque » reçue par sa cliente lorsque Aurélien l'a quitté du jour au lendemain pour vivre une nouvelle histoire d'amour avec Emilie, la gardienne de ses enfants. « Elle a perdu deux piliers de sa vie. Elle n'a rien vu venir et ne s'attendait nullement à ça. » Un acquittement est plaidé pour l'envoi de l'image dénudée de la victime et une suspension simple du prononcé pour le harcèlement téléphonique. « On ne sait pas quelle est la photo qui a été envoyée. Le harcèlement téléphonique a été fait par dépit. Lorsqu'elle envoie cette photo, c'est pour faire comprendre à son ex-compagnon qu'elle n'a pas l'air si malheureuse que prétendue avec Julien. »Du côté de Me Demanet, l'avocat de Julien, le viol est contesté, ainsi que les deux scènes de coups et blessures et la destruction d'une clôture au domicile de son ex-compagne. « Elle l'a dit qu'elle n'en avait pas envie, mais vu la situation elle a accepté. Elle ne dit pas qu'il lui a été imposé un acte sexuel. » Jugement le 7 septembre.