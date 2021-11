Clara (prénom d’emprunt) pensait pouvoir compter sur l’aide de son père pour l’héberger. Mais au final, ce dernier est devenu son bourreau en la violant… Le 24 août 2019, le quinquagénaire est allé chercher sa fille, qui venait d’être mise à la porte du logement qu’elle occupait chez sa belle-mère. C’est lors du retour au domicile que les versions du père et de la victime divergent.

Selon la jeune femme, son père a abusé d’elle alors qu’elle allait prendre ses marques dans sa nouvelle chambre. Marcel, lui, jure avoir déposé sa fille à son domicile avant de retourner à ses occupations. Le lendemain, pourtant, Clara dépose plainte pour viol contre son père, au poste de police.

Aucune explication

Si Marcel conteste fermement les faits, il n’est cependant pas en mesure de donner une raison pour laquelle sa fille a déposé plainte. Des analyses sur le corps de la victime pour déceler d’éventuelles traces prouvant ses dires ont été effectuées. « Et plusieurs lésions démontrent que la version de la victime est objectivée », confirme le parquet.

La saisie de plusieurs objets au domicile de Marcel a également permis de révéler l’existence de photos interpellantes, dont notamment des fichiers pédopornographiques. Mais pas que, puisque les enquêteurs ont également découvert des photos nues de Clara et de la filleule de Marcel. « Ces photos étaient bien planquées dans un dossier planqué lui-même dans un programme. » Même s’il n’est pas poursuivi pour ces faits, l’existence de ces photos pose quand même question sur la personnalité du père de famille et sur son attirance malsaine pour sa fille.

Ce dernier a d’ailleurs des antécédents similaires sur la sœur de Clara, avec de lourdes peines à la clé. Pour ces nouveaux faits , c’est une peine de 4 ans qui est requise contre Marcel. Jugement dans un mois.

* Pour rappel, un numéro gratuit, le 0800 98 100, existe. Géré par SOS Viol, il offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.