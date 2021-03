Une jeune carolo n'avait que 14 ans quand elle est tombée enceinte : c'est son grand frère de 19 ans à l'époque qui l'a violée, plusieurs fois par semaine, depuis ses 10 ans. Parfois contre de l'argent de poche ou pour pouvoir jouer à la console... Le prévenu a tout reconnu, indique La Nouvelle Gazette. Et plus, puisqu'il a également indiqué avoir violé ses petits frères.

L'affaire a éclaté en 2019 quand le père de famille se présente au commissariat avec sa fille enceinte : il pensait que c'était lui, parce qu'il lui avait demandé... de le masturber quelques semaines plus tôt... ce qui en dit long sur l'éducation au sein de la famille, comme le note La Nouvelle Gazette.

Le frère, en détention préventive depuis plus d'un an, risque 15 ans de prison. Le père 4 ans de prison. Les différents enfants ont été placés, et la jeune fille a dû avorter.