Le prévenu avait formé opposition à un lourd jugement le condamnant à 4 ans de prison avec arrestation immédiate. La nuit du 1er au 2 novembre 2020, Fabien a totalement vrillé, lors d'une scène au "scénario incroyable", résumait le parquet.

Ce soir-là, à son domicile, Fabien perd les pédales en soupçonnant une possible liaison entre sa compagne et son ami, présent à ses côtés pour boire un coup. "Il a intercepté un SMS envoyé par sa compagne à son ami. Il a supposé une relation entre les deux et s'est énervé. Il a mis son ami à la porte et a réglé ses comptes avec sa compagne", avait expliqué Me Brison, l'avocate du prévenu, en revenant sur les faits.Au final, le SMS intercepté n'était qu'une simple demande pour avoir un médicament. Mais Fabien a asséné plusieurs coups de poing, de pied, de coude et des baffes à la victime. Sans oublier les menaces du type "je vais te faire vivre un enfer comme à mon ex", etc. L'attitude, ô combien terrifiante de l'opposant, s'est accentuée lorsqu'il est allé à la cave chercher une bouteille d'essence. Il s'est aspergé d'essence avant d'en verser aussi sur la victime. Plusieurs papiers ont été déposés sur la taque de cuisson électrique, pouvant déboucher sur une possible catastrophe et un violent incendie. Fort heureusement, la victime était parvenue à mettre fin aux agissements de Fabien.Déjà condamné pour des faits similaires sur compagne en 2009, 2010, 2012 et 2013, Fabien obtient un sursis probatoire de 3 ans pour la moitié de la peine de 4 ans de prison.