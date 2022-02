Si une médiation pénale est proposée, c'est que le parquet estime que les faits peuvent être classés sans faire l'objet d'une comparution devant le tribunal correctionnel. Ce fut le cas pour Jonathan, auteur d'un lancer de chaussures sur sa compagne. L'une des conditions majeures pour accomplir une médiation pénale, c'est d'être en aveu des faits. Mais Jonathan n'a pas admis être l'auteur de la scène, mettant immédiatement fin à la médiation.

Lors d'une dispute, la compagne de Jonathan a été victime de coups. "Elle parle de coups de poing et de coups à main ouverte. Le prévenu a même vidé un seau d'eau sur elle", relatait le parquet. Un des enfants du couple incriminait même son propre père. Le prévenu avait expliqué avoir eu "une réaction à chaud". "C'est un coup involontaire. Elle m'a lancé un téléphone en plein visage. J'ai réagi en lançant une chaussure, sans la viser. Mais je l'ai touchée à la jambe."Pour le parquet, des mesures probatoires étaient indispensables pour canaliser la violence de Jonathan et sa consommation d'alcool et de cannabis. Une peine de 18 mois de prison, avec un sursis probatoire, était donc requise. Finalement, le jeune homme a écopé d'une peine d'un an de prison avec un sursis probatoire de 5 ans.