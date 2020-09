Vers 3 heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi, les services de secours ont été requis en urgence rue de Marchienne, près de la place Rucloux, à la ville basse de Charleroi.

On leur signalait un violent incendie en cours dans un bâtiment. Et quand les pompiers arrivent sur place, tout le bâtiment est en feu : il a fallu faire appel à des citernes en renfort, et une bonne heure au moins a été nécessaire pour venir à bout des flammes.