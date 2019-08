Les pompiers de Charleroi, ont reçu à 13h54 un appel pour un incendie rue de la Baille, à Souvret.





Partis de Jumet, sous les ordres des lieutenants Renard et Malagnon, ils arrivent onze minutes plus tard sur les lieux. La toiture est totalement en proie aux flammes, et malgré un arrosage par l'intérieur et le toit, toute la maison finit par se consumer.





Une ambulance est présente sur les lieux, parce qu'on ne sait pas si les occupants étaient présents. La Zone de police des Trieux a établi un périmètre de sécurité.





© FVH