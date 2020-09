Vers 9h40 ce matin, les pompiers de Jumet et de Marcinelle (zone Hainaut-Est) ont été requis à Jumet, sur la place des Martyrs, à l'angle de la rue de la Station et de la Chaussée de Bruxelles. Un violent incendie d'habitation était en cours.

Quand ils arrivent sur place, tout est en proie aux flammes et l'incendie commence à se propager à une autre maison, qui a été légèrement touchée. Une ambulance a été envoyée sur les lieux mais heureusement tout le monde a pu sortir sain et sauf. © FVH

Le problème, c'est qu'à cause de la violence de l'incendie, rapporte notre correspondant, les pompiers sous les ordres du lieutenant Gelpi ont dû se brancher sur toutes les bouches d'incendie disponibles dans les environs. La chaussée de Bruxelles a par conséquent été bloquée à la circulation : voitures, métro, plus rien ne passe.