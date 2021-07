Violente collision entre une Mercedes et une Renault à Fontaine-L'Evêque: une conductrice désincarcérée Charleroi L.C. Les pompiers sont intervenus pour dégager la conductrice coincée dans son véhicule à la suite du choc. © NGOM

Ce mardi, en milieu d'après-midi vers 16h10, les pompiers de Marcinelle ont été requis pour une désincarcération sur un accident impliquant deux véhicules sur la route de Mons à Fontaine-L'Evêque.



Une Mercedes circulant dans le sens Anderlues vers Charleroi a percuté une Renault Captur sur son flanc gauche, comme l'indique la zone de secours Hainaut-Est. Selon les premiers éléments sur place, la Renault a effectué une manoeuvre qui a surpris le premier véhicule...



Deux ambulances de l'hôpital André Vésale et de R'Med se sont rendues sur place. La conductrice de la Renault a dû être désincarcérée et transportée en milieu hospitalier. "Elle se plaignait de douleurs aux cervicales et au bas du dos, mais son état n'était pas jugé inquiétant", indiquent les pompiers.



Une adolescente se trouvait également dans la voiture. Une mère et son bébé de 3 mois se trouvaient eux dans la Mercedes. Par sécurité, le nourrisson a été emmené en milieu hospitalier pour y faire un check-up.