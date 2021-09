La vie familiale au sein de cette grande tribu composée de 14 enfants était loin d’être normale… Mariés en 1992, Christophe et Valérie ont eu, en moyenne, un enfant tous les ans jusqu’en 2017. Année de naissance du quatorzième et dernier enfant.

Une fois que les bambins grandissent, Valérie change subitement de comportement et délaisse ses enfants, sans amour et sans protection. Tout profit pour les deux hommes de la maison : Christophe, le paternel, à la sexualité particulièrement débridée et Nicolas, le fils qui marche sur les pas de son papa.

Le paternel a violé "à six ou sept reprises" une de ses filles mineures et tripoté ses filles. Au total, cinq de ses enfants ont été victimes de sévices sexuels. Nicolas, né en 2002, confirmait avoir violé l’une de ses petites sœurs, sans pouvoir expliquer les raisons de son acte. Le jeune homme, emprisonné depuis 11 mois, forçait également son petit frère de 8 ans et la victime de ses viols à avoir une relation sexuelle ensemble, pour notamment se masturber en direct…

Valérie, elle, contestait la prévention de non-assistance à personne en danger que lui reprochait le parquet. Trois peines de prison avaient été requises : 10 ans pour Christophe, 6 ans pour le fils et 2 ans pour la mère de famille. Finalement, le papa écope de 9 ans de prison ferme. Son fils écope de 5 ans avec un sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède 3 ans de prison.

Pour ne pas avoir aidé ses enfants, la mère de famille est condamnée à 2 ans de prison avec un sursis simple de 5 ans.