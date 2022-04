Ce cadran rappelle la première nidification de la Cigogne blanche à l’Aquascope Virelles en 2015 et marque la frontière orientale de l’Arboretum 156 Momignies-Chimay. L’œuvre monumentale a été installée, mardi, sur le Grand Pont.A Virelles, cet ouvrage d’art, qui surplombe l’Eau blanche, a été construit en 1856. Il domine la rivière de ses 28 mètres et permet aux cyclistes et piétons de franchir la rivière en empruntant le RAVeL 156 Momignies-Chimay-Mariembourg. L’endroit est donc très fréquenté par les promeneurs.