Il y a six ans jour pour jour, une femme était assassinée à Anderlues. La famille de Virginie écrit à l’assassin - qui court toujours - et à celles et ceux qui se taisent.

Il y a six ans, le 7 février, ce jour où Virginie Denis a été tuée à Anderlues, à 6 h du matin, tombait comme aujourd’hui un vendredi. Et six ans après, ses proches ne savent ni pourquoi ni par qui la jeune femme de 27 ans a été égorgée dans une ruelle sombre nommée ruelle Bonge.

Avec Carine sa mère, Aymeric, Coralie et Eugénie ses frère et sœurs, Dany, son beau-père, en réalité son quasi-papa, a écrit une lettre qu’il a voulu nous confier.

Une lettre à l’assassin de Virginie. Une lettre surtout à ceux qui savent la vérité et se taisent. "Une lettre, fait Dany, pour encourager les gens à dire ce qu’ils savent."

Le vendredi 7 février 2014, Virginie Denis devait terminer son stage d’aide-soignante à l’hôpital de Jolimont. Pour être dans le service à 7 h, elle s’est levée à 5 h 30. Vite un bisou sur le front de sa petite fille endormie, sans savoir que ce serait le dernier. Dany nous montre cette ruelle Bonge où l’on a retrouvé son corps. Était-ce un guet-apens ? L’attendait-on ?

Ou fut-ce fortuit, auquel cas Virginie aurait été tuée de façon atroce pour s’être trouvée au mauvais moment au mauvais endroit ?

Car rien n’indique l’évidence d’un mobile. Virginie n’a pas subi un assaut sexuel. On n’a pas touché à ses vêtements. Son sac par contre a disparu. Volé par l’assassin ? Emporté par un passant, ni vu ni connu ? Tue-t-on pour un sac qui contient un carnet de stage, des fardes de cours et une tenue d’élève aide-soignante ? C’est l’un des buts de l’article : quelqu’un peut-il dire où se trouvent les objets manquants, en particulier la blouse et le pantalon blancs de Virginie reconnaissables au logo de l’école Helha et à la présence de son nom ?

Étrange meurtrier qui prend le sac mais oublie sur place l’arme du crime, un Opinel. À deux pas, les plus proches voisins n’ont rien entendu. Une femme égorgée et pas un cri ? Sans mobile apparent ?

"Ça peut être n’importe qui, pourquoi pas quelqu’un que nous croisons tous les jours, nous fait de grands sourires, nous embrasse, que nous recevons chez nous."

C’est ce que la famille écrit dans sa lettre à l’assassin "sans visage qui il y a six ans, nous arrachait notre fille Virginie. Ce qui nous attriste le plus, c’est de savoir que la peur des représailles empêche des gens de parler. Nous sommes certains que des personnes savent et se taisent. Imaginez-vous à notre place : vous feriez tout pour savoir. Virginie n’avait pas d’ennemi. Elle était simple. La dernière mode, elle s’en fichait royalement, tant que sa fille ne manquait de rien.

Depuis six ans, tant de questions : qui est ce monstre, et pourquoi elle ? Libérez votre conscience. Le moindre détail peut aider, même s’il ne vous semble pas important. Appelez le 0800/30 300, c’est gratuit et anonyme. Si vous avez encore peur, envoyez une lettre anonyme à la police ou chez nous mais s’il vous plaît, faites-le.

Nous remercions celles et ceux qui nous soutiennent en collant des affiches à leurs fenêtres, sur leur voiture."

Depuis six ans, Dany Quinaux a collé un nombre incalculable d’affiches et il continuera. Et pas seulement à Anderlues et alentours : on en voit maintenant un peu partout en Wallonie, jusqu’à Crupet, Mouscron, Dinant.

À Anderlues, une famille est en souffrance ; une jeune fille de 10 ans grandit sans sa maman. Au cimetière, la tombe est fleurie "même l’hiver", relatent les parents de Virginie.

L’affaire est toujours en enquête chez la juge d’instruction de Charleroi, Mme Karin Zidelmal.