Le 25 mai dernier, Virginie et Bernard sont en pause. En couple depuis trois ans, les deux personnes ont décidé d’interrompre temporairement leur relation sentimentale à cause du comportement du trentenaire. Ce dernier s’est déjà montré violent envers sa chérie et a même fait l’objet d’une condamnation pour des coups et blessures.

Ce jour-là, Bernard menace sur Messenger sa compagne avant de se rendre, de force, dans son appartement. Adepte de la cocaïne qu’il consomme dès qu’il se sent moins bien, Bernard en veut à Virginie qui a volontairement remplacé l’ammoniac utilisé par son compagnon pour consommer sa cocaïne par de l’eau. Ce qui a provoqué la destruction de la drogue détenue par Bernard.

D’après les témoins présents dans l’appartement, Bernard a menacé tout le monde avec un couteau à steak. « Je voulais crever les pneus de sa voiture. Je n’ai pas menacé qui que ce soit avec le couteau », jure le prévenu qui conteste aussi les menaces sur Virginie. Par contre, le trentenaire reconnaît avoir détruit une télévision avec une latte de sommier.

Pour le parquet, une peine de 12 mois de prison avec un sursis probatoire semble être la mesure la plus adéquate pour condamner l’attitude de Bernard, violent à cause de son addiction à la poudre blanche. Me Van Wymeersch, à la défense, plaide aussi un sursis probatoire, insistant sur la nécessité pour son client de ne plus avoir le moindre contact avec Virginie et d’arrêter de consommer de la drogue. Jugement pour le 4 août.