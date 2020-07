Ville-haute, face au stade du Mambourg et la polyclinique de l'ISPPC-CHU de Charleroi, à deux pas de la tour de police et du palais de justice. Le grand site où se trouvait l'Hôpital Civil avant sa démolition en 2017 est inoccupé.

Skyfarms, une start-up spécialisée dans les potagers urbains sur sols et toits, y a implanté un espace maraîcher sur demande du CPAS de Charleroi, propriétaire du terrain. Il sera terminé pour la rentrée de septembre.

On pourra y retrouver, au début, des poireaux, des choux, de l'ail, des oignons et des échalottes. Mais dès que le printemps reviendra, ce sera le moment de se lancer dans la culture de potirons, courges, tomates, aubergines et autres carottes. "En fait, ici, on peut tout faire pousser. Mais il a fallu installer des sacs et des bacs robustes en bois de coffrage à béton récupéré sur chantier, parce que d'une part le sol est principalement en gravats, sauf sur les abords, et ensuite il faut que le potager soit déménageable, puisque le CPAS prévoit un développement immobilier sur ce site à terme" , explique Augustin Nourissier de Skyfarms.

Sur les abords, justement, la partie le long du boulevard Zoé Drion (le long du stade) accueillera 70 pieds de vignes, de raisin blanc qui pourra être vignifié ou mangé directement, grâce au vignoble du Martinet qui mettra dès lors un pied dans le centre-ville. Ils seront "protégés" du boulevard par une rangée d'arbres fruitiers palissés, qui poussent en largeur plutôt qu'en hauteur. L'autre talus, côté du boulevard Joseph II (avec les grands arbres), sera laissé sauvage pour accueillir les coccinelles si précieuses pour repousser les pucerons.

Le tout sera irrigué par un système de goutte-à-goutte, alimenté par un panneau solaire de deuxième-main, avec récupération des eaux de pluie : une cabane à outils et une toilette sèche seront également implantées prochainement. © van Kasteel

"Mais attention, vu que tout le site est clôturé, l'accès sera sécurisé pour éviter le vandalisme et le vol des récoltes" , ajoute le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe, "on a prévu pour l'instant un accès une fois par semaine, sous supervision d'un maraîcher de Skyfarms, et peut-être qu'à terme, si des voisins s'impliquent dans le projet, ils pourront y accéder plus régulièrement, c'est encore à voir." Parce qu'en effet, le Potager de Zoé n'a pas vocation à être un jardin partagé ouvert, ou un lieu de balade : c'est un projet pédagogique à long terme qui y est prévu. "Nous proposerons toute une série d'ateliers au cours des mois à venir, que ce soit sur les graines et semis, sur l'entretien de la terre, la gestion des maladies en bio, l'arrosage, le compostage, etc." enchaîne Augustin Nourissier.

Ces journées d'atelier seront proposées, a priori, le vendredi : la matinée sera réservée aux bénéficiaires du CPAS, souvent des gens à resocialiser et/ou reformer, et l'après-midi aux groupes des espaces citoyens, voire des voisins et riverains proches.

Et les récoltes ? Pour les fruits et légumes, on peut s'attendre de 500kg à 1 tonne par an (environ 200m² de terres cultivées), ils seront principalement réservés aux cuisines du CPAS de Charleroi, avec probablement une part pour ceux qui se sont investis dans le maraîchage.