La Reine viendra découvrir les méthodes de l'école quant à la gestion du harcèlement.

Le 6 février prochain, l'institut Sainte-Marie de Châtelet vivra un grand jour. La Reine Mathilde viendra visiter l'établissement scolaire et s'enquérir des méthodes utilisées par l'équipe pédagogique afin de gérer les cas de harcèlement.

Sensible au bien-être des jeunes et attentives aux méthodes de préventions, la Reine a souhaité s'entretenir avec les acteurs de terrain.

Pour l'occasion, l'école a mis les petits plats dans les grands sans entrer dans de grosses dépenses, volonté du Palais Royal.

Fabienne Svaldi, la directrice reste encore aujourd'hui surprise de la demande de visite royale. « Nous avons fait des formations au sujet du harcèlement en 2016 et depuis nous employons ces méthodes au sein de l'école. Le formateur m'a contacté en me disant que la Reine souhaitait visiter une école dans le Hainaut. Bien évidemment nous avons accepté. Le Palais a pris contact avec nous et nous a rassuré. Nul besoin de repeindre toute l'école, » explique t elle.

Afin de préparer la visite, l'équipe pédagogique s'est adjoint la participation d'élèves en charge d'expliquer le fonctionnement de la gestion du harcèlement. Le tout se fera dans une classe au décor spécialement décorée, par les élèves de la section art, de ce qui caractérise la Belgique.

© Ngom



Ce qui singularise donc Sainte Marie c'est sa méthode. Non violente comme pourrait l'être le renvoi d'un harceleur et non stigmatisante pour le harcelé, les méthodes employées travaillent l'empathie. « Nous avons une équipe d'enseignants et d'éducateurs référents pour ce qui du harcèlement. Pour qu'il y ait harcèlement, il faut que ce soit toujours la même personne qui est victime et que ce soit répété dans le temps. A partir du moment où l'équipe est au courant, ils réunissent en un seul endroit le harcelé, les témoins passifs et, à son insu, le harceleur. Ensemble ils mettent en place une « barrière » de bienveillance autour de la victime. Ceux qui étaient passifs s'engagent à témoigner de l'attention à l'égard du harcelé créant ainsi cette barrière de bonnes intentions tout en le sortant de son isolement. Quand arrive le tour du harceleur à manifester la manière dont il souhaite aider le harcelé, il se dénonce ou participe aussi aux différentes actions de bienveillance. Nous obtenons de bon résultats. Le simple renvoi ne résout pas toujours tout. Avec les réseaux sociaux les choses peuvent encore plus s’aggraver. »

La méthode dite du « No Blame » est assez efficace mais nécessite un grand savoir faire de la part de l'équipe. Bien évidemment, chacun se réserve le droit de porter l'affaire en justice.

Pour le futur, l'école envisage d'ouvrir une ligne téléphonique permettant aux élèves de faire part de leurs difficultés sans être dans l'école le harcèlement se poursuivant souvent hors des murs et en dehors des heures de cours.