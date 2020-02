Avant de commencer la réunion, la Reine Mathilde s'est dite émue par le décès de la jeune Maëlle, victime de harcèlement.

Lors de la visite de la Reine à l'institut Sainte-Marie de Châtelet s'est tenu une séance de travail autour du harcèlement scolaire. Après que Fabienne Svaldi, la directrice de l'établissement a présenté les différentes démarches mises en place pour contrer le phénomène, la Reine a pris la parole en prononçant quelques mots sur le tragique décès de la jeune Maëlle, victime de harcèlement. "Pour moi le harcèlement est une de mes priorités, il faut continuer d'en parler. Vous m'avez fait part de cette jeune fille décédée dernièrement. Bien sûr toutes mes pensées vont vers sa famille et le personnel de l'école qui devront faire face à cette situation. Il faut continuer à parler de l'importance de la prévention et de l'impact sur les victimes du cyber-harcèlement. Vous êtes sur le terrain et c'est grâce à votre engagement qu'on peut faire la différence."

A la suite de ce partage, la réunion s'est poursuivie avec les témoignages et les projets des différents acteurs de terrain.