En cette année difficile, l’enjeu était encore plus important car la crise sanitaire a aggravé la situation de nombreuses familles se trouvant dans la précarité. Grâce à la mobilisation impressionnante des donateurs ( 7 millions d'euros), cela va permettre de financer 151 associations qui réalisent un travail essentiel auprès des familles en Wallonie et à Bruxelles.

Le but de ces financements est de permettre aux associations d'agir dès les premières années de l'enfant et d'apporter le meilleur soutien aux parents. Le financement des lieux de vie est primordial pour améliorer la capacité d’accueil et la qualité de l’accompagnement.

Parmi les différentes associations de la région qui vont bénéficier de ces dons, on peut retrouver par exemple l’association « Comme Chez Nous », située à Charleroi, elle accueille et accompagne en journée des personnes sans-abri depuis l’accueil d’urgence jusqu’à la mise en logement durable, en prêtant une attention particulière aux femmes et à leurs enfants. Le financement de Viva for Life contribuera au renforcement du dispositif d’accueil et d’accompagnement des femmes en errance.

Un autre exemple, « Le Chemin Vert », situé à Roux, ce service d’aide et d’intervention éducative assure une mission d’accompagnement intensif de l’enfant et de sa famille dans le milieu de vie, lorsque la prise en charge d’un enfant en situation de détresse s’avère nécessaire. Le financement de Viva for Life permettra de renforcer le dispositif actuel d’accompagnement socio-éducatif des enfants et de leur famille en situation de négligence et/ou maltraitance potentielle ou avérée.

Voici la liste exhaustive des projets financés :

La Caravelle (Funoc, Charleroi): accueille les enfants dont les parents effectuent une formation

Ce que l’on va surtout retenir de cette édition, c’est l’élan de solidarité que l’on a pu ressentir tout au long de l’opération encore plus en ces temps de crise.