La résidence Sart Saint-Nicolas de Marcinelle accueille "Viv'la récup'": On se souvient du compteur géant de la Résidence Sart Saint Nicolas CPAS Charleroi ! Placé au cœur de la résidence en 2020, le montant grimpait au fur et à mesure des ventes des créations des résidents. Sacs, bijoux, vêtements et accessoires pour bébé et animaux de compagnie... Autant de pièces réalisées à la base de matériaux de récupération et revendues lors des festivités au sein de la résidence. Après une belle première édition, le compteur a repris du service depuis janvier.

A Thuin, la petite Eugénie fabrique des savons au profit de l'opération Viva For Life. L'unité Guides de Thuin vend ses marque-pages personnalisés pour Viva for Life

Sur Pont-à-Celles, les parents Victoire et Charles ont décidé de se mobiliser à l'occasion du baptême de leurs enfants. L’idée : privilégier un don à l’opération plutôt que l’achat de jouets. "Depuis que je suis maman, je suis beaucoup plus touchée et sensibilisée à la pauvreté chez les enfants. Les miens ont la chance de ne manquer de rien, autant que les dons servent aux enfants dans le besoin". Les faire-part ont été envoyés début octobre à leurs proches, renvoyant vers la page de collecte de la famille. Toujours à Pont-à-Celles, chaque personne, en échange d'un don sur la page de collecte de Mathilde, pourra lui donner une phrase, qu'elle ajoutera à une histoire collaborative pour Viva for Life. L'histoire sera sans sens, folle, et hilarante, et au profit de l'opération. Mathilde, aussi à Pont-à-Celles, dépose des tirelires dans les commerces partout en Belgique.

A Gougnies, il y a l'opération "J'peux pas, je soutiens Viva". Deux filles de 9 ans ont participé à la brocante de leur village pour vendre tous leurs jouets et des sachets de bonbons au profit des enfants défavorisés. Elles ont déjà récoltés 228 euros. Pour elles, ce n'est pas suffisant. Elles ont décidé d'organiser une marche parrainée au mois de novembre. Pour elles , ce serait une fierté de vous apporter un beau chèque sur la grande place de Tournai en décembre.

A Gosselies, le gestionnaire de réseau ORES a lancé un appel aux dons à ses employés et collaborateurs, pour la 9e année consécutive. L'Institut Jean HERBET propose la vente de billets de tombola avec pour lots des paniers gourmands.

Le Vespa Club de Charleroi, de son côté, a conçu et réalisé un écusson qui sera mis en vente de la main à la main ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux en vue de soutenir Viva for life.

Le Cordon - Hôpital et Service de Santé Mentale de Lobbes propose la vente de bonnes choses à manger faites maison: lasagnes, gaufrettes et galettes.

A Hantes-Wihéries, Leather craft keyring s'est lancé dans la fabrication artisanale de porte-clés en cuir. Chaque porte-clé sera accompagné de sa petite pochette en toile de jute et des petites citations suivantes : " Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux." (Albert Einstein), "Save the children, save the world".

Pour aider l’action de Viva for life, la boutique Anne Fleur organise une une vente de montages floraux de noël à Ham-sur-Heure-Nalinnes. Le mini-cube "Bourqui for life" revient à Ham-sur-heure ! "Pour la 6ème année, nous installons un mini-cube vitré pour notre radio éphémère "Radio Bourquis". Village de Noel, Scène, Dons et activités gratuites pour enfants ... tout y est pour passer un super moment en famille et laisser quelques pièces dans notre urne."

A Strée, cette année encore, le Comité des Fêtes de Strée s’engage pour Viva for Life à travers son opération « 24h en cœur ». Au vu de la situation sanitaire,c’est sur les réseaux sociaux Joséphine et Benoit vous donne rendez-vous ! A travers une grande émission placée sous le signe de l’émotion et de l’entraide et diffusée le jeudi 16 décembre, ils mettront à l’honneur les compagnons du coeur qui se sont associés à l’opération en relevant des défis. Remises de chèques, reportages, rencontres et interviews seront également au menu de cette édition spéciale dont Ophélie Fontana est la marraine. Les deux animateurs locaux auront également pour mission de vous divertir et de vous inviter à faire un don via la cagnotte virtuelle créée au profit de l’opération. Vous pouvez également soutenir l’opération en participant à l’un des défis proposé au profit de celle-ci, en achetant les goodies « 24h en cœur pour Viva for Life» ou tout simplement en glissant une pièce dans les tirelires placées chez les commerçants locaux !

L'asbl OxyJeune propose une journée découverte de la ville de Chimay à travers un parcours balisé mais également un espace multisport, skateboard, rollers. Espace bar et vente d'accessoires.