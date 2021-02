Marie dénonce la maltraitance dont elle est victime mais ne voit pas de solutions. Un premier pas peut se faire en contactant Ecoute Violences conjugales au 0800/30 030.

Si Marie (nom d'emprunt) décide de parler aujourd'hui, c'est pour témoigner des malheurs qui, comme dans son cas, se déroulent dans les maisons une fois la porte fermée. Avec la Covid et le confinement, de nombreux cas de maltraitances morales ont eu lieu loin des regards et des jugements.

Agée d'une quarantaine d'année Marie est ressortissante européenne mais ne dispose pas de la nationalité belge.

Quand elle arrive en Belgique, il y a plus de 20 ans, elle tombe amoureuse. Le jeune couple s'installe dans la région de Charleroi et très vite, de leur union naissent des enfants. Au fil du temps, Marie découvre la face cachée de celui qui lui a pourtant assuré de l'aimer. La découverte de Marie est terrible: son compagnon est violent et n'hésite pas à lever la main sur elle dès qu'il le peut.