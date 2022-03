Mehdi Bayat, administrateur délégué du Sporting de Charleroi, a tenu un live sur Facebook en début de semaine pour s'adresser aux supporters. Il y a été du jeu, mais aussi du nouveau stade. Pour conclure son allocution, il a dévoilé la maquette du nouveau stade. "Il y a actuellement une saturation au Mambourg. Les VIP sont sold out toute l’année. Le futur stade constitue le meilleur moyen pour que Charleroi devienne un grand club. Il va nous permettre de bouger les curseurs notamment au niveau des revenus. Cette enceinte multifonctionnelle offrira un confort et une expérience. Ce sera facile de passer un bon moment avant, pendant et après le match. Nous irons chercher, je l’espère, de nombreux trophées."

Le futur nouveau stade de Charleroi est l’élément phare du plan "Horizon 2024" dévoilé en septembre 2019. Sa capacité sera d’environ 20 000 places en configuration football et légèrement inférieure pour d’autres types d’événements comme des concerts - une des tribunes pourra laisser place à une scène. Son toit permanent, en verre, surplombera la pelouse en herbe naturelle. La volonté des Ultras sera respectée avec une tribune "à l’anglaise" de 4 000 places derrière l’un des buts pour garantir un "effet chaudron". Les espaces VIP seront également augmentés. Le tout pour un budget estimé à entre 60 et 65 millions d’euros.

De nouvelles images ont été dévoilées, voici à quoi il devrait ressembler.

© Mariotti & Associés / Carré 7

© Mariotti & Associés / Carré 7

© Mariotti & Associés / Carré 7