Trop souvent, quand on pense au Carolo moyen, on l'imagine zonant dans une ancienne grande artère de Charleroi aujourd'hui mal famée, en training et avec une casquette, une carapils à la main, qui oscille entre chômage et CPAS.

Pourtant, si on prend les chiffres fournis par le service "Statistiques - Banque de Données" de la Province de Hainaut, qui vient de les mettre à jour en compilant des informations du SPF Economie, de l'ONSS et de l'INASTI, l'image du Carolo moyen est bien différente.

Déjà, statistiquement, le Carolo moyen est une femme. Elle a 43 ans et deux enfants avec un.e conjoint.e. Ils sont mariés. La famille vit avec un peu moins de 1.800€ par mois, puisqu'elle est la seule à travailler dans le couple.

Elle n'a pas à se déplacer bien loin pour son boulot, puisqu'en habitant dans un des cinq districts de Charleroi, elle bosse sans sortir de la province de Hainaut. Dans un petit commerce de détail, où ils sont moins de 5 salariés à travailler. Mais elle a aussi passé quelques années dans une administration publique. Elle songe probablement à se lancer en tant qu'indépendante.

Dans un peu plus de quarante ans, elle mourra quelques mois après son 87e anniversaire, laissant trois petits-enfants sans leur mamy.





Pour ceux que ça intéresse, d'où sont tirés ces "raccourcis" plus haut?