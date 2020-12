Exit l'asbl Hall des Sports, qui ne s'occupait que de gestion des salles sportives: Pont-à-Celles, via son échevin des Sports Romuald Buckens (PS), a créé l'asbl Maison Sport et Santé, où a été transféré le gérant de l'ancienne asbl et dont l'équipe a été renforcée par l'engagement d'un coordinateur sportif. Et via cette asbl, les pouvoirs publics locaux espèrent révolutionner la façon dont est vue le sport, l'activité physique et la santé dans la commune.

Le terme "révolutionner" est choisi à dessin: avec 205 actions concrètes, l'asbl présente un plan "Sport et Santé" qui s'étalera jusqu'en 2030. Avec des objectifs ambitieux (...)