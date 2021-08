A Charleroi, 33 chantiers de voirie ont été mis en œuvre depuis le début de l’année. Comme l’explique l’échevin Eric Goffart (C+) en charge des Travaux, des projets attendus de longue date viennent de se clôturer. C’est notamment le cas du relifting de la rue du Vigneron à Ransart qui s’étend sur plus d’un kilomètre et compte 250 habitations. Ce chantier qui représente une facture de plus d’1,7 million s’est étalé sur un an. Son financement a été assuré par le Fonds Régional d'Investissements des Communes (FRIC), mécanisme de subsidiation de la Wallonie. » Si les congés du bâtiment ont mis l’activité à l’arrêt, la rénovation des voirie a repris.

Actuellement, les entreprises de génie civil sont à pied d’œuvre dans les rues des Cantines et de l'Usine à Couillet, à rue des Carabiniers à Ransart ou encore rues des Champs des Charbonnières et de la Bergerie à Mont-sur-Marchienne où les engins viennent d’arriver. A la rue Vandendorpel à Lodelinsart, il reste à poser une dernière couche de revêtement alors qu’à la rue Nazarin à Gilly, on en est aux ultimes finitions. Le chantier se prépare également à entrer dans sa dernière phase à la rue Fonterbois à Mont-sur-Marchienne. A la rue Vandervelde à Monceau-sur-Sambre, le tarmac en trottoir sera posé la semaine prochaine.

Au Faubourg de Charleroi à Gosselies, aux abords du Collège Saint-Michel, les équipes mettent les bouchées doubles pour finir la première partie de la voirie pour la rentrée scolaire. D’un montant de 624.594 euros, les travaux visent à sécuriser les abords de l’école fréquentée par près de 1300 élèves et enseignants, à fluidifier le trafic et à augmenter l’offre de stationnement. La ville de Charleroi gère un réseau routier de 660 kilomètres : en dix ans, 416 des 2500 rues ont bénéficié de modernisations. Comme le rappelle Eric Goffart, le collège communal a arrêté en mars une liste de 275 rues prioritaires à rénover. Entre 2021 et 2024, le Plan Route mobilise une enveloppe de près de 60 millions.