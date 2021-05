Un véhicule a pris feu dans le tunnel d'Hublinbu, à hauteur de Couillet/Marcinelle sur le R3 (grande ceinture de Charleroi, direction Montigny-le-Tilleul), vers 13h45. D'après les premiers échos, la voiture a soudain commencé à brûler et en quelques secondes, une épaisse fumée noire a envahi tout le tunnel.

Plusieurs camions et voitures ont alors immédiatement fait demi-tour, dans le tunnel, pour emprunter le R3 à contresens et tenter de sortir par la bretelle d'accès "Couillet". La circulation s'est retrouvée totalement bloquée. Certaines personnes ont préféré abandonner leur véhicule et prendre la fuite à pied, signale notre correspondant sur place Fabian Vanhove.

© FVH

© FVH

Les pompiers ont eu de grosses difficultés à rejoindre les lieux. Ils ont finalement réussi à se frayer un chemin dans le chaos de la circulation pour éteindre le véhicule en feu. Une dizaine de pompiers et de plusieurs équipes des polices locales et des WPR ont été dispatchées sur place pour sécuriser les lieux et désengorger le ring.

© FVH

Point sur la circulation à 14h45: Le rond-point de Couillet est fermé vers le R3. La circulation sur la route de Philippeville (N5) est fortement perturbée. Les autorités viennent de rouvrir le R3 dans l'autre sens (vers l'IMTR) maintenant que la fumée a pu se dégager. Ils devraient rouvrir prochainement l'autre sens de circulation du ring, avec une bande fermée pour l'épave de la voiture brûlée.