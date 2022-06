Dans la nuit de mardi à mercredi, les riverains de la rue du Rond-Point à Gilly ont soudain entendu un gros "boum". En ouvrant leur volet, ils ont vu un homme casqué s'enfuir, les pieds en feu, mais surtout la voiture de leur voisine qui prenait feu à vitesse grand V. Des traînées d'essence partaient du véhicule.

Ils ont appelé les secours et se sont précipités vers la maison devant laquelle la voiture était garée, et ils ont pu faire sortir - in extremis - l'occupante par l'arrière. Tout le rez-de-chaussée, ainsi que le véhicule, sont détruits.

Les pompiers de Marcinelle sont intervenus pour empêcher l'incendie de s'étendre. La police locale de Charleroi a ouvert une enquête et rédigé le constat, d'après la victime, il pourrait s'agir d'un acte de vengeance de la part de son ex-compagnon.