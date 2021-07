La nuit du 16 au 17 février 2020, un spectaculaire vol à la voiture-bélier a été commis, vers 4h du matin, au sein de la bijouterie Michel, située sur la place Verte à quelques pas du centre commercial Rive Gauche à Charleroi. Cette nuit-là, trois auteurs sont parvenus à pénétrer à l’intérieur de la boutique pour y briser plusieurs vitrines et dérober montres et bijoux. Quelques instants avant, une Audi A6 break a défoncé la vitrine blindée de la bijouterie…

Pour le parquet, ce vol a été préparé par les auteurs. L’Audi A6 utilisée pour défoncer la vitrine a été volée à Sprimont, le 6 février. Dix jours plus tard, c’est la plaque d’immatriculation posée sur le véhicule au moment du casse qui a été dérobée à son propriétaire à Ans. Pas de chance pour les auteurs, le labo se rend sur place et découvre des traces de sang et un marteau. Lucian est identifié sur base de son ADN. « Oui, j’ai commis les deux vols. J’étais désespéré et rempli de dettes. Celui à qui je devais 15.000 euros m’a chargé de venir en Belgique pour participer au vol », explique l’homme originaire de Roumanie.

Ciprian, lui, a été identifié via des échanges téléphoniques avec Lucian, son ami. Ce dernier, emprisonné, recevait fréquemment de l’argent pour cantiner de la part de Ciprian. Son numéro de téléphone a également borné à plusieurs endroits en Belgique, là où se trouvait Lucian… Pour le parquet, les deux hommes ont agi dans le cadre d’une association de malfaiteurs. Une peine de 4 ans de prison a été requise contre eux. Jugement le 3 août.