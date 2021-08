La nuit du 16 au 17 février 2020, vers 4h du matin, une Audi A6 break volée dix jours plus tôt a défoncé la vitrine de la bijouterie Michel, située sur la place Verte à quelques pas du centre commercial Rive Gauche à Charleroi. Trois auteurs en ont profité pour pénétrer à l’intérieur de la boutique et dérober montres et bijoux.

Lucian avait été trahi par son ADN relevé sur place par le labo via des traces de sang et admit avoir participé à l’attaque. « J’étais désespéré et rempli de dettes. Celui à qui je devais 15.000 euros m’a chargé de venir en Belgique pour participer au vol. »

Ciprian était lui suspecté d’avoir également contribué au vol des bijoux. Une peine de 4 ans de prison avait été requise contre les deux prévenus. Ce mardi 3 août, seul Lucian a été condamné par le tribunal correctionnel.