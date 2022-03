Lorsque les secours sont arrivés, ils ont découvert un homme blessé; par balle ou à l’arme blanche selon les informations contradictoires qui circulaient sur place peu après les faits.

Une ambulance, un SMUR, la police locale de Charleroi et le Groupe de sécurisation et d’appui de cette dernière sont intervenus. L’auteur du vol avec violence est en fuite et activement recherché.

Le parquet et le laboratoire de la police judiciaire fédérale sont attendus sur les lieux. La route a été fermée à la circulation pour les besoins de l’enquête. Le TEC a mis en place des déviations.