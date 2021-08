La nuit du 8 au 9 décembre, Marin-Alin et Ionel se sont introduits dans une casse à Soignies. Marin-Alin, Ionel et Gabi dérobent deux voitures qu’ils chargent de 20 catalyseurs et de 3 tonnes de batteries !

Gabi, lui, intervient en aide au duo pour transporter la marchandise et la revendre. Ce dernier, poursuivi pour recel, était également suspecté d’avoir collecté et transporté des déchets dangereux, à plusieurs reprises et sans déclarer officiellement son travail de ferrailleur. Ce dernier avait confirmé avoir tenté de vendre des déchets à 27 reprises, entre juin et décembre 2020.

Ce vendredi matin, le trio a obtenu la même peine de prison, avec une mesure de faveur.