Un grave accident s'est produit sur la route de Mons (N90) à Fontaine-l'Evêque, ce samedi aux alentours de 6 heures du matin. Deux personnes ont été emmenées en milieu hospitalier en urgence.

Un véhicule avec deux jeunes entre 18 et 20 ans à son bord circulait en direction d'Anderlues. Au rond-point à hauteur de la ING, dans la zone résidentielle limitée à 50km/h, le conducteur fait un tout-droit, décolle sur le rond-point et fait un vol plané d'une vingtaine de mètres avant de percuter un poteau en béton à un mètre cinquante du sol. Le véhicule a été projeté contre une autre voiture en stationnement et fini sur le toit au bord de la chaussée.

© FVH

Une personne a été éjectée de la voiture, l'autre occupant s'est retrouvé coincé dans la carcasse.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont restés sur place une bonne demi-heure pour libérer la personne prisonnière de la voiture, pendant que deux ambulances et deux SMUR effectuaient les premiers soins à la personne éjectée. Les deux occupants ont été conduits d'urgence en milieu hospitalier, l'un dans un état jugé sérieux, l'autre dans un état critique.

© FVH

La police locale des Trieux a bloqué la circulation dans les deux sens pour la durée de l'intervention et a dressé le constat d'usage.