Durant ces quelques mois, Yahya n'a pas chômé et a donné du fil à retordre aux personnels de divers magasins Colruyt. À quatre reprises, Yahya a été surpris dans un drôle de manège opéré dans les rayons du magasin. Le 28 avril 2018, le voleur est interpellé juste après les caisses avec trois sachets contenant chacun 10 paquets de tabac pour 150 euros.

Un mois plus tard, dans un magasin carolo, Yahya est interpellé avec une cartouche de tabac planqué dans le pantalon. Et les 10 et 16 juillet, Yahya est de nouveau pincé avec deux fardes de tabac.Le voleur multirécidiviste n'apparaît plus jusqu'en septembre 2018, dans un tout autre registre au niveau du mode opératoire. Le 26 septembre, la police de Charleroi constate que deux hommes (dont Yahya) sont occupés à pousser un scooter au carrefour formé par l'avenue de Philippeville et la rue de la Villette à Charleroi.Très rapidement, les policiers confirment la thèse du vol de scooter. « Les deux hommes dissimulaient des tournevis, des gants, etc. sur eux. Le parfait équipement du gentleman voleur. Le barillet du scooter était également endommagé », précise le parquet.Le 24 mars prochain, Yahya risque bien d'ajouter une 21e condamnation à son actif. Une peine d'un an de prison, par défaut, a été requise contre lui.