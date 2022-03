Cela fait désormais plusieurs années que de nombreux vols de câbles de cuivre ont lieu un peu partout en Belgique. Il faut dire, qu'avec une valeur comprise entre 6-7 euros/kilo à la vente, le cuivre peut rapporter gros. Une bande de six amis s'est lancée dans les vols.

Corentin et Jean ont, selon le parquet, dérobé plusieurs centaines de mètres de câble à Haine-Saint-Paul, à Ham-sur-Heure/Nalinnes et à La Louvière. Jonathan, lui, a participé à trois vols.C'est grâce à une entrave méchante à la circulation survenue le 8 juin dernier que la bande de voleurs a été démasquée. Après le vol d'un câble de 115 mètres de long à Ham-sur-Heure/Nalinnes, Joris, le conducteur d'une camionnette a commis une entrave méchante à la circulation. Pour échapper aux policiers, le conducteur qui transportait quatre autres prévenus et une pince-monseigneur dans le coffre, a pris des risques démesurés, échappant miraculeusement à un possible drame.Lors de son réquisitoire, le substitut Vervaeren avait ouvertement critiqué l'attitude de Joris au volant de sa camionnette, mais également les risques pris par les voleurs pour dérober les longs câbles de 140, 180 et 250 mètres. "Ils auraient pu se faire électrocuter et provoquer des collisions de train, car ces câbles permettaient la signalisation des chemins de fer."Le parquet avait requis des mesures de faveur contre les prévenus, avec de lourdes peines de prison en fonction du rôle de chacun. Ce jeudi après-midi, une seule peine de prison ferme a été prononcée contre Jean, en état de récidive: 37 mois de prison. Alors que le ministère public ne s'était pas opposé à lui accorder un sursis partiel.Condamné à 30 mois de prison, Corentin obtient un sursis simple, tout comme Joris, le conducteur fou. Les trois autres prévenus ont obtenu une peine de travail.