"Cette initiative s’inscrit dans le cadre des budgets participatifs de la Ville pour 2021, explique Geneviève De Gucht, gestionnaire de l’ASBL. Elle vise, à la fois, l’animation du centre-ville, la mise en valeur du savoir-faire des photographes, des citoyens, ainsi que la valorisation du patrimoine de toute l’entité."

L’idée, c’est de reproduire, en format géant de 1 mètre de large sur 2 mètres de haut, des clichés de la ville pris par tout photographe, amateur ou professionnel. "Quatre thématiques ont été définies, poursuit Geneviève De Gucht. Un, le folklore l’histoire, le patrimoine et les sports. Deux, la nature, les saisons, les paysages. Trois, l’insolite, l’humoristique, le surprenant, le bizarre. La quatrième reprend un peu toutes les thématiques, mais en noir et blanc et en sépia."

Une sélection des meilleurs clichés sera faite en privilégiant l’original, le méconnu. La gestionnaire cite l’exemple d’une pierre sculptée représentant un visage tirant la langue, à la rue de Loverval, ou cette partie préservée des anciens remparts de la ville qui sont intégrées au salon d’un habitant du centre… "Un œil extérieur est aussi intéressant car ceux qui vivent à Châtelet ne voient parfois plus les choses remarquables", souligne Geneviève De Gucht. Les clichés devront cependant répondre à une qualité technique élevée, en raison de l’agrandissement. "Mais même des smartphones performants sont suffisants pour une photo correcte." Les clichés devront aussi être libres de droit.

Une fois la sélection faite, puis les photos agrandies et imprimées sur des bâches tendues sur des structures métalliques, elles seront exposées par thématique pendant un mois, à quatre reprises, dans des espaces publics fréquentés, en particulier les places. "Il y aura au minimum 10 photos en format portrait, et 10 en format paysage placées sur un cube. Mais selon le succès, il pourrait y en avoir jusqu’à 60."

Les photos peuvent être envoyées par courriel à l’adresse chatelet.centreville@gmail.com