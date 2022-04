Quelques Français faisaient la file, qui avance vite, pour voter au second tour de l'élection présidentielle. Devant le CEME de Dampremy, le soleil ne suffisait pas à attendrir le vent frais de ce dimanche matin. Dans les deux bureaux de vote, à l'étage, ils recrutaient des assesseurs pour la journée.

Ils étaient 823 à avoir fait le déplacement au premier tour, sur un peu moins de 3.000 inscrits. L'abstention avait largement remporté le premier tour, avec 72% des gens qui sont pas venus jusqu'aux urnes. C'était Macron le grand vainqueur pour le vote à Charleroi (37,85%), suivi de Mélenchon (26,02%) puis Le Pen (15,04%). Les autres candidats ont à peine fait 5% maximum.

Les électeurs et électrices ont-ils pu, du coup, voter en conscience? "J'ai voté par obligation morale", confie Michel en sortant du bâtiment. "C'est le problème du système français, sans proportionnelle. J'essaie de ne pas trop juger, c'est un choix qui a été fait, et je ne suis pas sûr qu'en Belgique ça soit mieux. Entre le "tout ou rien" ou le "compromis à n'en plus finir", où est le mieux? Difficile à dire." Angèle, de son côté, a les élections législatives de juin en ligne de mire: "mon choix de cœur, je pourrai le faire à ce moment-là, j'espère. Ici, ce n'était pas mon choix..."

Pour Nicolas, ce système à deux tours est aussi un système d'exclusion. "Je pense qu'il faut réformer, je ne pense pas que le modèle belge soit plus adapté, mais qu'avec une pratique différente, peut-être sur un tour seulement, on pourrait mieux mobiliser les gens. C'est la troisième fois que je vote par dépit, avec un pincement au cœur, pour faire barrage. Et c'est la deuxième fois d'affilée. Ca n'a pas été difficile de faire ce choix de vote, mais ce n'était absolument pas mon premier choix."

Les choses ont été plus faciles pour Régine, qui nous explique que son choix était fait "depuis longtemps" : "J'ai voté Le Pen, parce qu'il faut emmerder Macron. Je ne pense pas qu'elle passera, mais il faut lui faire comprendre qu'on n'est pas d'accord avec lui. Je ne suis pas vaccinée, et je ne suis pas un sous-citoyen pour autant. Et j'espère qu'il y aura aussi un barrage à Macron aux législatives."

