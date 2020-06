Grâce à des QR codes il est possible de parrainer ou adopter un animal en ligne.

La crise du Covid-19 a touché de plein fouet l’ensemble de la société. Celle-ci a dû se réinventer afin de garder contact avec leur public respectif. À la SPA de Charleroi on a aussi saisi l’occasion de se réinventer et de revoir la communication avec les visiteurs et les sympathisants tout en restant proche d’eux.

Le refuge carolo a lancé 3 applications toutes fonctionnant grâce à la technologie du QR code. “Les visiteurs sont invités, avant leur visite, à scanner le QR Code. Sur la plupart des smartphones, il suffit de se mettre en mode photo, et le lien apparaîtra automatiquement. Pour les autres, il faut alors simplement télécharger une appli QR Code, et le tour est joué,” explique Franck Goffaux, le directeur.

Parmi les 3 applications disponibles, deux servent à apporter un soutien financier au refuge carolo. Il est possible de voir l’avancement des dons en direct. La troisième fonctionnalité permet de se préparer avant sa venue dans les locaux de la SPA. “Vous vous baladez dans le refuge, vous êtes intéressé par un animal, il vous suffira de rentrer le numéro de la loge dans lequel ce dernier se trouve, et vous saurez pratiquement tout de lui. Race, âge, sexe, comportement, remarques éventuelles, etc… et surtout, si celui-ci est déjà réservé, en saisie ou par chance, disponible pour une adoption future.” Seules les loges occupées apparaissent et l’actualisation se fait quasi en temps réel. C’est donc aussi un moyen d’éviter les files de réservation et les petites déceptions quand on craque pour un animal déjà réservé. “Dans le cas où plusieurs animaux vous intéressent, pas de souci. Il suffit de placer les animaux dans le “panier” virtuel et une fois à l’accueil, il ne reste plus qu’à présenter ces derniers au comptoir de l’accueil pour clôturer l’adoption éventuelle. Cela va inévitablement éviter aux personnes de faire des vas et viens entre les loges et l’accueil, et faire gagner un temps précieux aux deux parties.”

Si l’opération n’en est qu’à ses débuts, des QR codes seront placés dans chacune des loges des animaux. Grâce à cette technologie, même s’il est déjà adopté, il sera possible de parrainer son animal coup de cœur.​