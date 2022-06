Mercredi, on annonce 27 degrés et un ciel dégagé : des températures idéales pour les premiers plongeons. Et ça tombe bien pour les Carolos au sens large, c'est aussi le début de la période de baignade aux Lacs de l'Eau d'Heure.

Tous les voyants sont au vert pour la saison : la qualité de l'eau est parfaite, les restrictions sanitaires sont levées et des maîtres-nageurs sont prévus sur les berges de la Plate-Taille (Espace Fun et ses bars de plage) et du Relais de Falemprise.

Attention : pour éviter des noyades, comme on en a malheureusement déjà trop connu, les Lacs requièrent une présence d'un maître-nageur pour autoriser la baignade. Il faut donc bien vérifier que le drapeau vert soit levé (rouge = baignade interdite). Des horaires sont également définis.

Plage du Relais de Falemprise :

du 15 au 30 juin : les samedis et dimanches de 11h à 19h.

du 01 juillet au 31 août : tous les jours de 11h à 20h.

du 1er au 15 septembre : les samedis et dimanches de 11h à 19h.

Plage de l'Espace Fun (Plate Taille) :