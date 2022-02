Comme bon nombre de ses compatriotes avant lui, Waheb n'a malheureusement pas réussi à trouver un travail honnête et a donc commencé à vendre des produits stupéfiants dans les rues de Charleroi. Le 11 janvier dernier, le jeune dealer a été interpellé par la police de Charleroi, en pleine avenue de Waterloo.

Le quartier est propice à la vente de produits stupéfiants. À deux reprises, les policiers interviennent pour ordonner à Waheb de quitter les lieux. La troisième fois, ce dernier est finalement contrôlé avec 11 pacsons d'héroïne sur lui et 0,21 g de cocaïne. En toute honnêteté, le prévenu confirme bien qu'il cherchait à vendre sa marchandise auprès de clients. « Les nombreux appels et messages découverts dans son téléphone sont interpellant. Il était chargé de vendre les produits pour gagner 350 euros par jour », précise le parquet.Une peine dissuasive de 18 mois de prison est sollicitée contre le jeune homme, qui a transité par l'Espagne, la France et les Pays-Bas avant de terminer sur le territoire. Me Rooselaer, à la défense, plaide un sursis simple tout en affirmant que Waheb souhaite régulariser sa situation et ne plus vendre de drogues. Jugement le 10 mars.