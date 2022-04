Le week-end dernier avait lieu l’élection de Miss Belgique, une cérémonie lors de laquelle des représentantes de toute la Belgique ont défilé et mis en avant leurs atouts. Quand certaines ont été présentées d’après leurs études et autres actions solidaires, la Carolo Wendy Fimiani a été présentée comme "aimant les lasagnes et le tiramisù". Si cela a pu choquer certains de ses supporters, la Carolo l’a quant à elle pris avec beaucoup d’humour. La séquence a même été reprise dans des émissions françaises comme "C à vous". "Je suis restée étonnée de voir comment la séquence a tourné. Ce n’est peut-être pas la présentation la plus élogieuse mais la suite s’est avérée amusante," explique Wendy.

L’association, jugée réductrice par certains, de ses origines italiennes et de son "amour des lasagnes et du tiramisù" n’a été que positive pour la jeune femme. "Je ne voulais pas en parler si tôt mais apparemment il y a eu des fuites. J'avais parlé à d'autres candidates de créer ma marque de desserts. Ceux qui me connaissent savent que je suis une passionnée de voyages, d’histoire et de gastronomie. C’est pourquoi, avec un ami chef à Castel San Giorgio, une ville située à une dizaine de kilomètres de Pompéi dans le sud de l’Italie, nous avons pensé remettre au goût du jour des recettes trouvées sur le site historique. Parmi celles-ci il y a notamment le tiramisù."

Sous la marque "Italiana Vera" Wendy a d’abord décidé de commercialiser localement ses desserts. Suite à des ventes au top, la jeune femme a décidé de de se lancer et de démarcher elle-même quelques grandes maisons en Wallonie afin d’y faire figurer ses produits à la carte."Tout le monde pense que le tiramisû au spéculoos est une invention belge or il n’en est rien. Dans une recette retrouvée par des archéologues en 1995 dans une ancienne taverne de Pompéi, on trouve déjà la trace d’une recette d’un dessert fait de mascarpone, de petits bâtonnets de pains sucrés rassis et ramollis dans une décoction et recouverte de pistaches et de biscuits émiettés à la cannelle."