Pour "venger leur grand-mère", deux frangins menacent, extorquent et passent à tabac plusieurs membres d’une famille adverse.

Benjamin et Aurélien sont grands, costauds et impressionnent avec leurs gabarits. De l’autre côté, Epifanio et ses proches sont connus pour de nombreux antécédents judiciaires. Avant, les deux familles s’appréciaient et partageaient des repas ensemble; aujourd’hui, c’est véritablement la guerre entre eux. L’origine du conflit remonte au 15 octobre 2015. Ce jour-là, la grand-mère de Benjamin et d’Aurélien est victime d’un violent vol à son domicile. D’après les frangins, les auteurs sont membres de la famille d’Epifanio. Et ils veulent se venger.

Le 10 janvier 2019, à Châtelet, Aurélien rend visite à Sébastien. Armé, il réclame et reçoit 2 500 euros, en petite coupure, à titre de dédommagements pour le vol au domicile de sa grand-mère. Quatre jours plus tard, il tente, sans réussite, une nouvelle extorsion auprès du compagnon d’une des filles à Epifanio. Réprimandé par la justice, Aurélie se calme, mais son frère entre alors en scène.

Le 31 janvier et le 9 février 2019, Benjamin laisse plusieurs messages à Epifanio, le menaçant verbalement et lui proposant même un combat de boxe, dans un octogone, entre hommes et sans pistolet. Deux semaines après, Benjamin tabasse le filleul d’Epifanio, Sandro, qui sort du Night and Day de Châtelet. Ce dernier, âgé de 17 ans et demi, subit de violents coups et est en pleurs lorsque la police intervient.

La substitute Dutrifoy a requis une peine de 4 ans de prison avec un sursis probatoire pour Aurélien. Son frère risque, lui, une peine de 30 mois de prison ferme. Encore aujourd’hui, la situation est loin d’être réglée entre les deux familles. Jugement le 11 juin prochain.