Un financement de la Loterie nationale a permis au relais social de Charleroi, qui coordonne les actions d’aide sociale du secteur public et privé, de redémarrer son projet "working first" interrompu depuis deux ans : comme son nom le suggère, il s’agit de faire de l’emploi un moyen de réinsertion sociale.

Le projet concerne des personnes en grande précarité du dispositif "Housing first" qui ont un long passé de rue avec des problèmes d’assuétudes ou de santé mentale, selon Laurant Ciaccia, en charge de la communication du Relais.

Huit bénéficiaires participent à cette expérience, sous l’égide d’Amélie Loisse, éducatrice spécialisée. C’est en février 2020 qu’elle a initié le projet. A l’époque, il était difficile de prévoir l’émergence d’une crise sanitaire de cette ampleur. "Très vite, le confinement nous a obligé à renoncer à des activités de reliance sociale que nous avions imaginées pour créer une dynamique de groupe. Il a aussi fallu réinventer les rencontres collectives. Nous avons pour cela familiarisé les membres de notre groupe à l’utilisation de supports numériques, notamment des smartphones. Et nous les avons impliqués dans des activités qu’ils pouvaient facilement s’approprier : l’écriture d’un journal du confinement puis du récit de leur vie, des partages d’expériences, des moments festifs comme les déjeuners de noël et de nouvel an organisés par bulles de 4 avec les travailleurs sociaux. Autant de moyens de les mobiliser et de gagner leur adhésion".

Les participants se trouvent à des stades de socialisation très différents. "Par exemple, l’un va bientôt rejoindre une antenne de la Croix Rouge en tant que bénévoles. D’autres sont en revanche très éloignés de l’emploi, ils doivent réapprendre l’estime d’eux-mêmes et le respect des autres, les règles de vie en société, etc." L’éducatrice les accompagne dans ce parcours de socialisation, au rythme minimum d’une rencontre par semaine.

Le projet va se poursuivre jusqu’au début 2022 pendant encore un an.