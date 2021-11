Cette semaine, d'étranges sacs ont été placés sur le pont Roi Baudouin. Pendus au-dessus de la Sambre, ils sont floqués d'un sigle Dollar ($): il s'agit d'une installation de l'artiste Xnero. Contacté, ce dernier a accepté de répondre à nos questions.

- Êtes-vous carolo?

"Oui je suis carolo."

- Xnero, c'est une personne ou un collectif?

"Xnero est un artiste à part entière."

- Vos réseaux sociaux sont apparus il y a un mois, vous vous lancez maintenant ou c'est un rebranding? Parce que sur Instagram vous dites déjà avoir vendu des oeuvres

"Mon nom est toujours resté le même, je réalise des œuvres depuis toujours pour mes proches et moi. Je faisais ça par passion après mon travail. Ensuite, grâce au bouche à oreille j’ai commencé à recevoir beaucoup de demande. J’ai donc commencé à réellement bien vendre. À partir de ce moment là, le but était d’en vivre. Vivre de ma passion c’est ça mon rêve. J’ai ouvert mes réseaux sociaux pour augmenter ma visibilité et toucher plus de monde."

- Que représente l'installation du pont Roi Baudouin? Il y a un message?

"Les sacs sont représentés comme ceux de mes œuvres. Pour ce qui est du message, le contenu d’un seul sac est différent."

- Pourquoi le dollar est un thème récurrent dans vos œuvres?

"Je suis fan de Monopoly, Richie Rich, Picsou,… Je mets souvent en scène ces personnages dans mes œuvres. Ces personnages font souvent références à l’argent dans ces dessins animés, et pour moi, qu’on veuille l’entendre ou non, le monde tourne autour de l’argent. C’est pourquoi j’utilise beaucoup le dollar dans mes œuvres. Mon nom en est d’ailleurs directement lié. Le X de Xnero représente le chiffre romain « dix », ce qui donne phonétiquement « Dinero »."

- Visiblement vous voulez garder l'anonymat, il y a une raison?

"Je souhaite garder l’anonymat pour être le plus libre possible dans mon art."

- On peut s'attendre à d'autres graffitis ou installations sur Charleroi ?

"Je veux rendre Charleroi plus beau et plus joyeux. J’adore ma ville et je veux laisser une empreinte dans celle-ci avant d’aller dans les plus grandes ville du monde. Préparez-vous."