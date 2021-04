Yacine et Sébastien ne s’entendent plus. Voisins à la rue des Acacias à Marchienne-au-Pont, les deux hommes sont en conflit à cause de l’instrument de Sébastien : un tambour. Ce dernier participe souvent aux Carnavals de la région. Ce qui lui impose donc des sessions de répétition à son domicile.

Ce qui n’est pas du goût de Yacine et de Sandra, son épouse. "Ça dure des heures. Ce sont des logements sociaux et on entend tout. C’est comme ça depuis des années…", se plaint Yacine, ce lundi, devant le tribunal. Le 19 février 2018, la situation a atteint un point de non-retour lorsque Yacine a frappé Sébastien avec un coup de genou et des coups de poing.

Si Yacine ne conteste pas les coups portés à son voisin, il les explique par le comportement de Sébastien vis-à-vis de son épouse. "Mes enfants m’ont appelé parce qu’il frappait mon épouse. Alors, je suis intervenu et j’ai vu rouge. Ce n’est pas la première fois qu’il la frappe." Pour le parquet, il n’y a pas eu de coups sur Sandra, comme le confirme le principal témoin de la scène.

Déjà condamné en 2008 pour des coups et blessures, Yacine ne s’est plus fait connaître depuis lors et devrait obtenir une mesure de faveur le 26 mai prochain.