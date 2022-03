Ce mercredi matin, face à la justice, Yanni s'est quelque peu enfoncé tout seul en avançant des explications farfelues pour expliquer sa présence avec du cannabis sur lui en décembre 2019 et en mars 2021. Le 15 décembre 2019, l'homme de 26 ans a été contrôlé dans un véhicule planqué dans un cul-de-sac pour éviter le contrôle policier. Trois sachets de cannabis ont été découverts à l'emplacement exact où se trouvait la voiture avant sa tentative de dissimulation dans une autre rue.

Mais Yanni, passager du véhicule, jure que les sachets ne lui appartenaient pas. « C'est le conducteur qui a lancé la marchandise et c'est lui qui avait l'argent. C'est lui qui m'a dénoncé, mais je ne vendais pas », explique-t-il. Mais le parquet rejette cette explication. Yanni était bien le détenteur de ces sachets de cannabis. « Le conducteur confirme qu'il est un des clients du prévenu depuis quelques années. Il lui a servi de chauffeur pour aller livrer des clients et en échange, il devait obtenir quelques grammes. Il a d'ailleurs montré un SMS du prévenu qui parle clairement de livraison. »Pour sa deuxième interpellation à Fontaine-L'Evêque, le 7 mars 2021, Yanni tente cette fois-ci le coup du sac noir appartenant au voisin. « Mon ex-copine avait des problèmes avec son voisin d'en face. Un jour, il est venu et m'a donné le sac. Il m'a dit qu'il allait m'envoyer ses clients et que je leur donnerais sa marchandise. En échange, il avait dit qu'il arrêterait de prendre la tête à ma copine. »Là encore, le parquet rétablit la vérité. « La police est intervenue pour un différend familial. Le prévenu, ivre, a pris la fuite à pied et a lancé un sac noir sur son chemin de fuite avant de chuter et d'être interpellé. Il y avait plusieurs pacsons de cannabis dans le sac, et une balance de précision. Il avait également un pacson de cannabis dans sa sacoche », précise la substitute Cottin, interloqué par les propos de Yanni.La perquisition menée juste après le footing de Yanni a révélé la présence de 786 g de cannabis dans sa chambre, mais aussi d'un spray lacrymogène et d'un taser. « J'utilisais le spray quand j'allais en formation à Marchienne, parce qu'il y a des gens bizarres là-bas », affirme le prévenu.Condamné en juin 2020 pour vente de stupéfiants, Yanni démontre qu'il se fout complètement du monde et de la justice, selon le parquet. Une peine supérieure à 3 ans de prison est requise. Me Notebaert, à la défense, a plaidé un sursis probatoire en soulignant les lacunes de son client. Jugement dans deux semaines.