Le trentenaire avait formé opposition au jugement le condamnant à une peine de prison par défaut pour plusieurs dizaines de fraudes informatiques en mai 2017. Il y a un mois, face au tribunal correctionnel, Yannick avait admis s'être servi d'une carte de banque trouvée, avec une carte d'identité. Ce dernier n'avait pas eu de mal à trouver le code secret puisqu'il s'agissait de la date de naissance se trouvant sur la carte d'identité...

En tout, le prévenu avait effectué plusieurs achats pour un montant de 6 000 euros. Yannick avait également été contrôlé avec un couteau de cuisine et un tournevis sur lui quelques mois plus tard, en novembre 2017.À l'époque des faits, Yannick était fortement dépendant aux produits stupéfiants. Mais de son propre aveu, cette période sombre de sa vie est derrière lui, grâce à une prise en main et une remise en question.Comme plaidé par la défense, Yannick a obtenu un sursis probatoire de 3 ans et devra poursuivre son suivi médical.