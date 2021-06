Une jeune fille de 17 ans, présente dans le centre-ville de Châtelet la nuit du drame, a témoigné devant la cour. Selon elle, Yasin Driessens avait manifesté son intention de tuer et il semblait fier d'avoir tué un homme,. Elle ajoute que, le jour des faits, l'accusé était d'humeur belliqueuse.

La mère du témoin, qui a croisé l'accusé chaque jour durant dix ans, ajoute: "Yasin ne voulait écouter personne, il a toujours été buté". Cette dame a qualifié l'accusé de "meneur de bande avec un égo démesuré". Un jour, Yasin Driessens a brisé le pare-brise de son auto, à la suite d'une dispute.

Interrogé suite à ces deux témoignages, l'accusé prétend que ces deux témoins mentent. "Sur les choses essentielles, ces témoins n'ont pas varié sur ces phrases, terribles pour l'accusé", répond Me Mayence, avocat des parents et des frères de Romain Martin. L'avocat de la défense, Me Lauvaux, dit avoir constaté de nombreuses contradictions entre les témoignages devant la cour et les déclarations à la police, le lendemain du drame.

Une autre jeune fille, âgée de 17 ans, a été entendue dans la foulée. Elle était la grande amie d'Angela, renvoyée devant le tribunal de la jeunesse dans le cadre de cette affaire. Selon ce témoin, Romain Martin tenait sa compagne, il ne la frappait pas. Yasin Driessens a crié: "Si la prochaine fois je vous vois frapper sur votre femme, c'est moi qui vous frappe", selon le témoin qui a fait l'objet d'un suivi psychologique, "car voir cet homme au sol m'a fait beaucoup de mal", dit cette jeune fille.

Un autre témoin a déclaré que Yasin Driessens se moquait de son poids à l'époque, alors que lui pesait plus de cent kilos. "Il me traitait de grosse, il était vulgaire et grossier".